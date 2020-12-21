В Самаре появится первый учебно-тренировочный центр для учащихся в речном вузе

Береговой учебно-тренировочный центр будет размещен в Засамарской Слободке Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн посодействовал в получении 6 миллионов рублей на создание проекта берегового учебно-тренажерный центр в Засамарской Слободе (Куйбышевский район города) для Самарского филиала ФГБУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта».

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) уже заложил необходимую сумму в бюджет 2021 года. Строительство центра начнется уже в 2022 году на улице Западная, рядом со стадионов самарского речвуза.

Самарские студенты и моряки, которые живут здесь, вынуждены проходить практику в Санкт-Петербурге и в Астрахани. Теперь у них появится возможность проходить все необходимые виды подготовки, начиная оказанием первой медицинской помощи и заканчивая тренировками по борьбе за «живучесть судна», не уезжая далеко от дома, - рассказал директор самарского филиала вуза Владимир Марков.

Руководство самарского речвуза благодарны депутату Александру Хинштейну за то, что н пролоббировал выделение средств на создание в Самаре такого центра, за то, что он помогает нам наращивать собственную материально-техническую базу. Отметим, что именно благодаря депутату, бывший Самарский речной техникум приобрел статус вуза в прошлом году.