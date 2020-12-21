Самарцы за 2 часа собрали больше 100 тысяч рублей для больного ребенка

Тяжелая болезнь буквально свалила мальчика с ног. Фото: БФ "ЕВИТА"

В минувшие выходные самарцы всего за 2 часа смогли собрать 125 тысяч рублей на покупку лекарства для мальчика-подростка Арсения, у которого неожиданно обнаружилось страшное заболевание, которое превратило его в инвалида.

Сбор объявила в соцсетях руководитель благотворительного фонда ЕВИТА Ольга Шелест:

- Это страшно, когда в одночасье твой здоровый ребенок превращается в беспомощного младенца. Что чувствует мама, когда за несколько часов здоровый жизнерадостный ребенок сначала кричит от боли, потом слепнет, глохнет, дезориентируется и уже не может говорить? Вернуть утраченное невозможно! Это уже умерло. Можно не дать прогрессировать дальше, так быстро... для этого нужно масло Лоренцо. Это единственный препарат для лечения адренолейкодистрофии.

Болезнь эта появляется из-за мутации гена, поражает головной мозг, вызывает многочисленные осложнения. Масло Лоренцо сочетает в себе 2 химических вещества, которые благотворно влияют на мозг, назвали его в честь создателя - Лоренцо Одоне.

После публикации поста Ольги Шелест в соцсетях, на него откликнулось сразу же множество людей, и сбор был закрыт всего за два часа. Более того, нашелся человек, который отправил мальчику чудо-препарат просто так, без всякой оплаты:

- Дед Мороз, который просил не называть его имя, уже выслал в Самару 3 бутылочки масла, и как раз на Рождество - 25 декабря, мы передадим его семье мальчика. Им точно хватит этого, чтобы дождаться середины января, когда придет основная партия! - пишет Ольга Шелест.

У фонда еще много подопечных с серьезными диагнозами. Помочь им можно разными способами:

- СМС на номер 3443 ЕВИТА 100 ( где 100 - сумма пожертвования)

- через Сбербанк он-лайн с помощью QR-кода (его можно сохранить в фотопленку, а когда зайдете в сбер-онлайн и выберете оплатить с помощью QR-кода - выбрать функцию "сканировать из файла" - тогда все очень просто. По умолчанию у нас там тоже стоит сумма 100 рублей).

- через сайт ЕВИТА