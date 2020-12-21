В Самаре в квартире обнаружили тело погибшего ребенка

Следователи проводят проверку по факту гибели школьника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным следственного комитета Самарской области, днем, 18 декабря, в одной из квартир в Промышленном районе было обнаружено тело подростка.

- На данный момент выясняются все обстоятельства смерти ученика 10 класса. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Причина смерти школьника пока остается неизвестной, однако правоохранители не исключают, что это мог быть несчастный случай.