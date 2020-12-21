Молодой человек из Самары получил условный срок за побуждение к экстремизму

Экстремист получил условный срок и лишился интернета на 2 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным прокуратуры Промышленного района города Самары, ранее судимый молодой человек 1997 года рождения публично, в социальных сетях, призывал к совершению насильственных действий против социальных групп различных национальностей и места происхождения.

Как стало известно, обвиняемый умышленно осуществлял призыв к осуществлению экстремистских действий, посредством комментариев в популярной социальной сети. В отношении самарца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ « Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"».

Суд приговорил молодого экстремиста из Самары к условному сроку на 2 года, с лишением заниматься размещением информации в сети «Интернет». На данный момент, приговор еще не вступил в законную силу.