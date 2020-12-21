На трассе под Самарой большегруз загорелся после ДТП с ГАЗелью

Рано утром, 21 декабря, на трассе М-5, в районе села Новосемейкино, произошло столкновение фуры и грузовой ГАЗели. В результате аварии прицеп большегруза загорелся.

По данным очевидцев, кабила водителя большегруза находилась в нескольких метрах от загоревшегося прицепа. На месте работали сотрудники областных экстренных служб.

- Фура ехала к сторону Красного Яра, недалеко от поворота на Новосемейкино, грузовая ГАЗель врезалась в заднюю часть большегруза, после чего произошло возгорание, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, пострадал водитель ГАЗели. Его с травмами ног госпитализировали в ближайшую больницу. Сотрудники ГУ МВД по Самарской области устанавливают детали дорожного происшествия, в результате чего будет принято процессуальное решение.