Два человека погибли в пожаре в Самарской области

Два человека погибли на пожаре в частном доме в селе Большая Каменка

Два человека погибли в пожаре в частном доме в Красноярском районе Самарской области. Об этом сообщили в МЧС региона. Пламя вспыхнуло на улице Центральной в селе Большая Каменка в понедельник, 21 декабря. Вызов спасателям поступил в 14:30. На месте сотрудники МЧС увидели, что горит частный дом. Пожар локализовали на площади в 50 кв. метров, в 15:27 он был ликвидирован.

На месте происшествия обнаружили тела двух погибших – 51-летнего мужчины и 85-летней женщины. По предварительной версии, пожар произошел из-за неисправности печного оборудования.

На месте работали 23 человека и девять единиц техники.