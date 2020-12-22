Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

В Самаре состоялся второй выпуск Школы управления рисками ВТБ

В Самарском университете состоялся выпуск второго набора Школы управления рисками ВТБ. В этом году обучение в ней прошли более 180 студентов трех региональных вузов. 15-ти из них, успешно сдавшим экзамены, были вручены дипломы об окончании школы
КомментироватьОставить комментарий
В Самарском университете состоялся торжественный выпуск второго набора Школы управления рисками ВТБ.

В Самарском университете состоялся торжественный выпуск второго набора Школы управления рисками ВТБ.

На второй поток обучения в Школе управления рисками в этом году было подано более 400 заявок от студентов Самарского университета имени Королёва, Самарского государственного экономического университета и Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики. По результатам отбора более 180 учеников приступили к занятиям по направлениям «кредитный анализ» и «количественный риск-менеджмент».

Лучшие студенты по результатам отбора получат предложение о трудоустройстве в департаменты андеррайтинга, интегрированного управления рисками, корпоративных кредитных рисков, а также в управление модельных рисков и валидации банка ВТБ.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик поздравил выпускников и отметил: «Риск-менеджмент – это направление, которое быстро меняется и трансформирует банковскую систему, это одна из тех точек, которые позволяют совершенствовать практически все бизнес-процессы внутри организации. Наверное, правильно будет сказать, что управление риском – это такая специальность, которая со временем становится все более технологической. Конкуренция банков на рынке в современном мире в конечном счете сводится к конкуренции в скорости, правильности, точности оценки рисков, при этом повысить точность выявления рисков для принятия решений позволяют именно постоянно развивающиеся технологии. Получая сегодня дипломы, вы получаете путевку в большую и интересную жизнь, полную конкуренции, новых открытий, технологий и возможностей. Нам очень нужны талантливые люди, которые готовы в этом бурном мире стать технологами и помогать ВТБ быть лидером в данной области».

15 студентам, успешно сдавшим экзамены, были вручены дипломы об окончании школы

15 студентам, успешно сдавшим экзамены, были вручены дипломы об окончании школы

Максим Кондратенко, член правления ВТБ, выступая перед выпускниками, отметил: «Мы понимаем, какими будут основные контуры профессии риск-менеджера будущего, и что будет востребовано в части компетенций. С помощью академической среды и нашей сильной практики мы фактически создаем эту профессию в новом издании, формируем необходимые навыки. Если коротко – то это широкая профессиональная эрудиция, сильные технологические компетенции и мультидисциплинарный подход, сильные коммуникативные навыки и системность мышления. Мы уверены, что приобретение этих навыков позволит риск-технологу (риск-менеджеру 2.0) стать одной из наиболее востребованных профессий».

Владимир Богатырев, ректор Самарского университета имени Королёва, лично поздравил выпускников:«Для Самарского университета имени Королёва очень важно сотрудничество с ведущими партнерами-работодателями региона.Одним из таких успешных кейсов является взаимодействие с ВТБ. В университете есть именные аудитории, посвященные нашим выдающимся профессорам, брендированные учебные классы компаний. И для нас большое преимущество – иметь современную и технологичную аудиторию банка ВТБ, что также является залогом нашей дальнейшей совместной работы. Уверен, впереди нас ждут разработка и реализация новых интересных программ, направленных на обучение как студентов вуза, так и его выпускников и слушателей».

Также в рамках мероприятия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ВТБ и Самарским университетом имени Королёва.

Справка:

Образовательная программа «Школа управления рисками» разработана ВТБ совместно с Высшей школой экономики (НИУ ВШЭ) для студентов и выпускников с хорошей финансовой и математической подготовкой, желающих начать карьеру в сфере управления рисками. В этом году набор на обучение среди студентов самарских вузов проводился во второй раз. Всего за время обучения в школе 26 студентов самарских вузов получили работу в ВТБ в области управления рисками.