В Самаре состоялся второй выпуск Школы управления рисками ВТБ

В Самарском университете состоялся торжественный выпуск второго набора Школы управления рисками ВТБ.

На второй поток обучения в Школе управления рисками в этом году было подано более 400 заявок от студентов Самарского университета имени Королёва, Самарского государственного экономического университета и Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики. По результатам отбора более 180 учеников приступили к занятиям по направлениям «кредитный анализ» и «количественный риск-менеджмент».

Лучшие студенты по результатам отбора получат предложение о трудоустройстве в департаменты андеррайтинга, интегрированного управления рисками, корпоративных кредитных рисков, а также в управление модельных рисков и валидации банка ВТБ.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик поздравил выпускников и отметил: «Риск-менеджмент – это направление, которое быстро меняется и трансформирует банковскую систему, это одна из тех точек, которые позволяют совершенствовать практически все бизнес-процессы внутри организации. Наверное, правильно будет сказать, что управление риском – это такая специальность, которая со временем становится все более технологической. Конкуренция банков на рынке в современном мире в конечном счете сводится к конкуренции в скорости, правильности, точности оценки рисков, при этом повысить точность выявления рисков для принятия решений позволяют именно постоянно развивающиеся технологии. Получая сегодня дипломы, вы получаете путевку в большую и интересную жизнь, полную конкуренции, новых открытий, технологий и возможностей. Нам очень нужны талантливые люди, которые готовы в этом бурном мире стать технологами и помогать ВТБ быть лидером в данной области».

15 студентам, успешно сдавшим экзамены, были вручены дипломы об окончании школы

Максим Кондратенко, член правления ВТБ, выступая перед выпускниками, отметил: «Мы понимаем, какими будут основные контуры профессии риск-менеджера будущего, и что будет востребовано в части компетенций. С помощью академической среды и нашей сильной практики мы фактически создаем эту профессию в новом издании, формируем необходимые навыки. Если коротко – то это широкая профессиональная эрудиция, сильные технологические компетенции и мультидисциплинарный подход, сильные коммуникативные навыки и системность мышления. Мы уверены, что приобретение этих навыков позволит риск-технологу (риск-менеджеру 2.0) стать одной из наиболее востребованных профессий».

Владимир Богатырев, ректор Самарского университета имени Королёва, лично поздравил выпускников:«Для Самарского университета имени Королёва очень важно сотрудничество с ведущими партнерами-работодателями региона.Одним из таких успешных кейсов является взаимодействие с ВТБ. В университете есть именные аудитории, посвященные нашим выдающимся профессорам, брендированные учебные классы компаний. И для нас большое преимущество – иметь современную и технологичную аудиторию банка ВТБ, что также является залогом нашей дальнейшей совместной работы. Уверен, впереди нас ждут разработка и реализация новых интересных программ, направленных на обучение как студентов вуза, так и его выпускников и слушателей».

Также в рамках мероприятия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ВТБ и Самарским университетом имени Королёва.

Справка:

Образовательная программа «Школа управления рисками» разработана ВТБ совместно с Высшей школой экономики (НИУ ВШЭ) для студентов и выпускников с хорошей финансовой и математической подготовкой, желающих начать карьеру в сфере управления рисками. В этом году набор на обучение среди студентов самарских вузов проводился во второй раз. Всего за время обучения в школе 26 студентов самарских вузов получили работу в ВТБ в области управления рисками.