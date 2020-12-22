В Тольятти возле жилого дома зарезали специалиста по кражам

Подозреваемый задержан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рано утром 18 декабря у 13-го подъезда дома № 14 на Приморском бульваре в Тольятти был обнаружен труп 33-летнего местного жителя Вадима С. Как установили правоохранители, ранее трижды судимый за кражи мужчина был убит.

- Эксперты зафиксировали у него колото-резанные ранения в области груди и шеи, а также рану предплечья. По факту убийства было возбуждено уголовное дело, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Подозреваемого уже нашли. Им оказался 47-летний мужчина, проживающий в вышеуказанном доме. У него тоже есть судимость за воровство.

Сейчас расследование продолжается. Злоумышленник арестован.