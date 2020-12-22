Судебные приставы заставили алкоголика из Самары сдать свое водительское удостоверение

Пьющий водитель не хотел добровольно расставаться с правами, тогда приставы взыскали с него исполнительский сбор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области провели проверку автолюбителей, которым по закону запрещено управлять транспортным средством. В ходе проверки был выявлен мужчина, который лечился от алкоголизма и состоял на учете в наркологическом диспансере.

- В силу того, что у водителя имелись медицинские противопоказания к управлению транспортным средством, суд вынес решение о сдаче водительского удостоверения в ГИБДД с целью его аннулирования, - сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской области.

Мужчина не исполнил добровольно решение суда и не стал сдавать водительское удостоверение. Поэтому судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании штрафной санкции в размере пяти тысяч рублей. Только после этого гражданин сдал свои водительские права.