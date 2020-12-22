«Решили плюнуть в самарский колодец»: Рогозин - о попадании РКЦ «Прогресс» в санкционный список США

Глава "Роскосмоса" категорично высказался о включении РКЦ "Прогресс" в санкционный список США

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин высказался о попадании самарского ракетно-космического центра «Прогресс» в санкционный список, который был опубликован на сайте Министерства торговли США.

- РКЦ «Прогресс» <…> странным образом попал в этот санкционный список. На этом самарском предприятии делают легендарные ракеты-носители «Союз-2», с помощью которых корабль «Союз МС» вот уже 10 лет доставляет американских астронавтов на МКС. Теперь, получается, у наших американских коллег вновь «батут заработал», и первым делом они решили плюнуть в самарский колодец. Не рановато ли, коллеги, вдруг опять ваш «батут» порвется и придется вновь из нашего колодца свою страсть к космосу удовлетворять? - написал Рогозин в Twitter.

АО «РКЦ «Прогресс» является одним из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли РФ. Разрабатывает и производит ракеты-носители среднего класса и автоматические космические аппараты.