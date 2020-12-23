Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор Ольге Жмиевской - женщину признали виновной в ДТП, которое произошло вечером 19 сентября прошлого года.Напомним, в тот день Евгения С. переходила проезжую часть по ул.40 лет Победы с 10-месячным сыном на руках. Она шла по хорошо освещенной дороге, прямо по \\"зебре\\", поэтому поток машин остановился, чтобы пропустить их. И тут произошло страшное: одна из машин, иномарка Nissan Juke, видимо, не увидев пешехода, заехала на \\"зебру\\" и сбила Евгению с ног. Мать двоих детей получила тяжелые травмы, от которых лечится до сих пор.Следствие пришло к выводу, что Жмиевская обязана была притормозить перед пешеходным переходом, но не сделала этого. Ей предъявили обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ \\"Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека\\".Дело в суд передали в мае 2020 года, полгода разбирались в обстоятельствах произошедшего, и 17 ноября был вынесен обвинительный приговор. Ольгу Жмиевскую признали виновной и приговорили к одному году ограничения свободы, плюс на год запретили ей садиться за руль. Данных о том, что это решение было обжаловано, на сайте суда пока нет.Как сообщил корреспонденту \\"КП-Самара\\" управляющий партнер адвокатского бюро Fortis Вячеслав Земчихин, вопрос о взыскании материального и морального ущерба семье потерпевшей будет решаться в отдельном процессе - но уже не уголовном, а гражданском.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Предложила нам пачку памперсов и игрушку»: в Тольятти судят женщину, которая сбила на «зебре» мать с младенцемЖертва ДТП выжила, но до сих пор ходит опираясь на палочку. Ее обидчицу отдали под суд (подробности)