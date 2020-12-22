В подъезде дома на Ново-Садовой в Самаре нашли двух мертвых мужчин

По факту случившегося проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рано утром 17 декабря в самарский отдел полиции № 2 поступило сообщение от женщины, проживающей на улице Ново-Садовой. Она заявила, что в 5 подъезде ее дома на лестничной площадке 1 этажа лежат двое мертвых мужчин.

- Личности их уже установлены. Оба проживают на этой же улице. Одному было 34 года, а второму 37 лет, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Внешних признаков насилия на телах горожан не обнаружено. Сейчас в обстоятельствах их смерти разбираются эксперты. По факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.