В семи муниципальных районах Самарской области сняли карантин по АЧС

Всем владельцам, которые потеряли поголовье в результате АЧС, выплачивают положенные компенсации Фото: Наталья АРТЯКОВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о снятии ограничений, введенных из-за распространения африканской чумы свиней в некоторых районах области. Особый режим перестал действовать в Кошкинском, Красноярском, Челно-Вершинском, Похвистневском, Красноглинском районах, а также в Сызрани и Новокуйбышевске.

- Всем владельцам, которые потеряли поголовье в результате АЧС, выплачивают положенные компенсации, - заявила заместитель председателя правительства Самарской области Наталья Катина, которая руководит межведомственным оперативным штабом.

По словам зампреда, уже выплачено за 7,5 тысяч голов зараженного и уничтоженного скота. До 31 декабря этого года оставшиеся средства будут выплачены за изъятое свинопоголовье.

Как отметили в правительстве региона, тем, где был введен карантин по АЧС, в течение года нельзя содержать новую скотину и помнить о необходимости соблюдать ветеринарные