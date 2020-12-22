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Общество

В семи муниципальных районах Самарской области сняли карантин по АЧС

Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров
Валерий СОКОЛОВ
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Всем владельцам, которые потеряли поголовье в результате АЧС, выплачивают положенные компенсации

Всем владельцам, которые потеряли поголовье в результате АЧС, выплачивают положенные компенсации

Фото: Наталья АРТЯКОВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о снятии ограничений, введенных из-за распространения африканской чумы свиней в некоторых районах области. Особый режим перестал действовать в Кошкинском, Красноярском, Челно-Вершинском, Похвистневском, Красноглинском районах, а также в Сызрани и Новокуйбышевске.

- Всем владельцам, которые потеряли поголовье в результате АЧС, выплачивают положенные компенсации, - заявила заместитель председателя правительства Самарской области Наталья Катина, которая руководит межведомственным оперативным штабом.

По словам зампреда, уже выплачено за 7,5 тысяч голов зараженного и уничтоженного скота. До 31 декабря этого года оставшиеся средства будут выплачены за изъятое свинопоголовье.

Как отметили в правительстве региона, тем, где был введен карантин по АЧС, в течение года нельзя содержать новую скотину и помнить о необходимости соблюдать ветеринарные

Ситуация под пристальным вниманием межведомственного оперативного штаба

Ситуация под пристальным вниманием межведомственного оперативного штаба