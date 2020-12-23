Власти Самары озаботились тем, что на существующих городских кладбищах Самары наблюдается дефицит мест. Таким образом, были внесены поправки в программу развития сферы ритуальных услуг. В документе говорится, что проектирование нового кладбища планируется в 2024 году, а к 2026 году они должно появиться на территории Самары.Однако власти не уточнили, где именно появятся новые места для захоронения. Несколько лет назад чиновники уже поднимали вопрос строительства кладбища, но проект так и не был реализован.Судя по внесенным поправкам на 2024 год, чиновники планируют заложить более 50 миллионов рублей – 4 миллиона на создание проекта и 48 миллионов непосредственно на строительство нового кладбища.