В середине октября этого года в Тольятти умер врач скорой помощи Центрального района. По словам родственников, мужчину положили в больницу с диагнозом пневмония.- КТ - положительный , ПЦР - положительный, лежал в ковидном отделении в \\"красной зоне\\". Хоронили в закрытом гробу, а в справке о смерти инфаркт, - говорит сын погибшего врача.Родственники покойного врача скорой помощи считают, что в справке о смерти не внесен правильный диагноз, чтобы не выплачивалась единовременная страховая выплата, которая полагается медикам, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции.Как сообщили журналисты Другой Город, родственникам тольяттинского врача выплатили 74 801 рубль: 5 525 рублей – суточное дежурство, 6 124 рубля – пособие на погребение, 63 152 – по больничному листу. Однако по Указу Президента РФ №313 от 6 мая 2020 года о предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников, семье погибшего медика положены страховая выплата в размере 2,7 миллионов рублей.В министерстве здравоохранения Самарской области отреагировали на ситуацию в Тольятти.- Приносим соболезнования родным и близким Владимира Николаевича. Министерство здравоохранения Самарской области инициировало проверку по данной ситуации, - сообщили в ведомстве.В областном центре профпаталогии будет проведена экспертиза, из которой будет ясно, было ли заболевание связано с профессией погибшего, после чего комиссия примет решение по этому делу. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян проведет совещание с администрацией станции скорой медицинской помощи, где работал погибший, по вопросам расследования данного случая.- О результатах проверки специалисты лично сообщат родственникам нашего коллеги и ответят на все вопросы. Ситуация находится на контроле, - заявили в региональном минздраве.Напомним, что это не единичный случай в Самарской области. Ранее в СМИ появилась информация о смерти врача неотложной помощи поликлиники №15. Родственники заявили, что коронавирус не был поставлен как диагноз, чтобы не платить причитающиеся им выплаты, в связи со смертью медика.