Утром, 23 декабря, в Самаре на пересечении Победы и Юбилейной, произошло ДТП на остановке общественного транспорта.По словам очевидцев, легковой автомобиль выехал на встречную полосу движения и врезался в стоящий на остановке автобус №253. Удар был настолько сильный, что ПАЗ отбросило назад, на стоящий позади еще один автобус с пассажирами.На данный момент от очевидцев известно, что водитель легкового автомобиля получил серьезные травмы, его госпитализировали в больницу. Очевидцы предполагают, что виновник аварии был либо сильно пьян, либо просто уснул за рулем.В ГУ МВД пока не прокомментировали дорожно-транспортное происшествие. Также неизвестно о пострадавших пассажирах общественного транспорта.