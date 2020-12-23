По материалам, собранным сотрудниками ГУ МВД по Самарской области, вечером, 15 декабря, 21-летний таксист подвозил 18-летнюю девушку. На круговом перекрестке в Автозаводском районе города Тольятти, молодой человек не рассчитал скорость и резко затормозил, отчего девушка ударились головой о стойку двери. После этого таксист в грубой форме попросил пассажирку покинут салон своего автомобиля, и скрылся с места ДТП.- Девушка самостоятельно дошла до дома, после чего ей стало хуже, и она обратилась в травматологический пункт за медпомощью, - сообщили в ГИБДД Тольятти.Тольяттинские полицейские установили личность водителя такси и задержали. В отношении мужчины было заведено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего», а также было установлено, что у таксиста отсутствовали разрешительные документы на право заниматься пассажирскими перевозками, и не было водительских прав.Кроме того, выяснилось, что молодой человек нарушил правила въезда и проживания на территории России, к тому же у него не было регистрации.Сотрудники полиции продолжают расследование и проводят все необходимые проверки в отношении задержанного таксиста.