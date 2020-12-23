Согласно постановлению губернатора Самарской области, управляющие организации, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, должны ежедневно проводить дезинфекцию в жилых многоквартирных домах. Однако управляющая компания в Ленинском районе Самары не осуществляла данные мероприятия.- Суд признал управляющую организацию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.Компания не спешила исполнять требования суда, поэтому судебный пристав Ленинского района города Самары вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке. В результате принятых мер, организация погасила задолженность в размере 100 тысяч рублей со своего банковского счета.