23 декабря, во втором часу дня в полицию поступило сообщение о ДТП с маршруткой в Кировском районе Самары. По предварительным данным, водитель микроавтобуса, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением своего транспорта и выехал на трамвайные пути, где врезался в столб.- ДТП произошло на улице Олимпийская, 1. По предварительным данным водитель и двое его пассажиров находились в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.Как рассказали сотрудники МВД, у водителя были явные признаки алкогольного опьянения. В результате аварии, к счастью, никто не пострадал. Как отметили полицейские, маршрутное такси №297 в момент аварии находилось не на маршруте следования, и водитель не перевозил городских пассажиров.Сотрудники ГУ МВД по Самарской области выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.