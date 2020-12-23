На популярном сайте бесплатных объявлений появилась информация о продаже крупного торгово-офисного комплекса «Вертикаль» в Самаре. Продавец, в лице ГК «Банкротфорум», продает комплекс, состоящий из четырехэтажного спортивного комплекса «Сила спорта» и самого бизнес-центра «Вертикаль» в 27 этажей с подземным паркингом, за 890 миллионов рублей.Напомним, что здание бизнес-центра построили в Самаре в 2015 году, оно является одним из самых высотных зданий в городе. Общая площадь строений чуть больше 45 тысяч квадратных метров, а также есть наземная парковка на 300 парковочных мест и подземная – на 120 мест.