Правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели 16-летнего Севастьяна Л. из поселка Федоровка. Молодой человек бесследно исчез 20 ноября этого года. Спустя сутки его нашли мертвым в лесу напротив водонапорной башни в Тольятти. 21 декабря возбуждено уголовное дело о доведении подростка до самоубийства.- Установлено, что Севастьян перед уходом взял из дома деньги. Незадолго до смерти он употреблял алкоголь. Также он звонил знакомому и жаловался на жизнь, - рассказал корреспонденту \\"КП-Самара\\" источник, знакомый с ситуацией.Кто довел юношу до смерти, издевались ли над ним, наткнулся ли он на нежелательный контент в интернете - все это сейчас выясняют следователи. Подозреваемых в совершении преступления пока нет. Разбирательства продолжаются.