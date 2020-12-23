Бывший губернатор Самарской области Константин Титов стал почетным жителем Самарской области. Соответствующее постановление подписал глава региона Дмитрий Азаров.Константин Титов с 1991 года был главой администрации Самарской области, а с 1996 до 2007 года занимал пост губернатора. В 2000-м году он участвовал в выборах президента страны, набрав 1,47% голосов (за него проголосовало более 1,1 млн человек). Сейчас Титов является заместителем председателя Общественной палаты Самарской области.Титову в дополнение к званию почетного жителя также полагается единовременная выплата в 500 тыс. рублей.