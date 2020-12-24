Спор за право пользования земельным участком разгорелся между владельцами торгового центра «Колизей» в Кировском районе Самары и департаментом градостроительства. Собственник здания на Ташкентской настаивает на исправлении технических ошибок на территории, а чиновники уверены, что владелец, таким образом, хочет получить землю по льготной цене.Здание торгового центра «Колизей» было построено в 1994 году, а в 2014 его выкупил девелопер Виктор Сурков, семье которого принадлежат многие торговые центры в Самаре, среди которых «Космопорт», «Московский», «Гудок», «Амбар». В последнее время компания занимается строительством жилой недвижимости, в том числе жилого комплекса «Амград». На данный момент ТЦ «Колизей» принадлежит сыну Суркова – Андрею Суркову.Департамент градостроительства и компания Андрея Суркова ООО «АВЦ», которой принадлежит здание «Колизея», делят границы участка от Георгия Димитрова, Старо-Загоры, Ташкентской и вдоль домов 172-208 по Стара-Загоре, которые определены проектом межевания – одна часть принадлежит городу, другая владельцу ТЦ.Компания ООО «АВЦ» ответили, что они хотят в дальнейшем привести в порядок территорию, в соответствии с утвержденным проектом. В числе всего прочего, на этой территории сосредоточены и инженерные коммуникации, которые обеспечивают работу торгового центра.Исходя из всех перечисленных доводов компании, Арбитражный суд удовлетворил иск, но городские власти с эти не согласились. По их мнению, владельцы «Колизея» таким образом, просто «сбивают цену» на землю, что позволит выкупить участок за половину кадастровой стоимости.Департамент градостроительства Самары направили кассационную жалобу в Арбитражный суд. Власти города настроены решительно, поэтому её рассмотрение возможно уже в начале следующего года. Если компания Суркова и на этот раз выиграет дело, то они смогут выкупить землю, принадлежащую городу за половину стоимости, если же суд встанет на сторону чиновников, то часть земли будет продана на аукционе.