Эксперты крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску вакансий и сотрудников провели опрос среди работоспособного населения Самарской области на тему вакцинации от коронавируса.Как выяснилось, лишь 10% респондентов считают, что делать прививку безопасно, а 66% опрошенных считают обратное. Интересно, что чем старше человек, тем вероятнее, что он будет проходить вакцинацию от коронавируса.Ради своей безопасности на рабочем месте 23% опрошенных готовы сделать прививку, причем большинство из них, люди старшего возраста. А вот 61% респондентов из Самарской области не готовы ставить прививку от COVID-19 ради выхода на работу.Некоторые работники Самары не будут делать прививку от коронавируса даже если вакцины докажут свою безопасность и эффективность, таких - 38%. Среди них, в основном, женщины в возрасте от 35 до 44 лет.