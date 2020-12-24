Около часа ночи, 24 декабря, в экстренные службы Самары поступило сообщение о возгорании складского помещения на третьем этаже по адресу: улица Ленинградская, 29.- Пожарные подразделения привлекались по повышенному рангу вызова «1 БИС». Для ликвидации возгорания выло привлечено 31 человек личного состава и 10 единиц спецтехники, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.По словам пожарных, в здании на третьем этаже горело офисное помещение на площади 15 квадратных метров. Через 36 минут пожар удалось полностью ликвидировать. Пострадавших и погибших нет.По словам очевидцев, в этом здании располагается склад сети ресторанов «Додо пицца». На данный момент нет информации о материальном ущербе от пожара.