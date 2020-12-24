В июле этого года 41-летний житель Самары вместе со своим товарищем угнали в Ульяновске Porsche Panamera 4S у одного из местных жителей. Перегоняя угнанный автомобиль, преступник на трассе \\"Ульяновск — Димитровград — Самара\\" не справился с управлением элитного автомобиля и опрокинулся в кювет.Самарского угонщика отдали под суд в Ульяновске. Мужчина был признан виновным в угоне автомобиля группой лиц по предварительному сговору. Самарца, ранее судимого за убийство и угон, вновь отправили в колонию строгого режима на 4,5 года. Что касается его попутчика, то полицейские уже установили его личность, сейчас мужчина находится в розыске.Отметим, что на сайте официального дилера, Porsche Panamera 4S стоит 8,6 миллионов рублей.