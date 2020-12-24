Вечером 22 декабря в больницу Шигонского района поступил 28-летний парень, врачи диагностировали у него переломы и травмы головы. Пациент был напуган и рассказывал историю, которая многим показалась бы бредом. Вот только, согласно информации «КП-Самара», все действительно могло произойти именно так, как помнил молодой человек.- Я работал в подсобке, когда снаружи раздался взрыв, дверь вышибло, она отлетела прямо на меня, причем с такой силой, что я на ногах не устоял, - рассказывал пострадавший.Проверка показала, что «взрыв» действительно был – это по непонятным причинам само по себе вдруг взорвалось колесо недалеко от подсобки. «Останки» колеса отбросило в дверь, та не устояла и вместе с колесом полетела в рабочего.Контора, в которой работал молодой человек, занимается строительство дорог по всей России. Там сейчас проводя проверку по поводу произошедшего.