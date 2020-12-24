Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн обратился к властям Самарской области с просьбой отложить решение по внедрению в Самаре платных парковок. Об этом говорится в сообщении на сайте Хинштейна.\\"Считаю такое решение поспешным и не проработанным. Будет та же история, что и с эвакуацией транспорта, на которой зарабатывают частники. Прежде, чем внедрять в Самаре платные парковки, необходимо создать соответствующую инфраструктуру. Пока же – это просто изъятие денег у самарцев непонятно за что\\", - написал Хинштейн.Реализовывать проект по платным парковкам в Самаре планируют в 4-м квартале 2021 года. Платные места сделают в Самарском, Ленинском, Октябрьском и частично в Железнодорожном районе. Парковка будет стоить от 45 рублей в час, платить надо будет с 8 до 20 часов в будние дни. За короткую стоянку длительностью менее 15 минут плату брать не будут.К обустройству парковок хотят привлечь частного инвестора, однако о конкретных компаниях пока не объявлено.