Самарские таможенники обнаружили опасные таблетки для похудания у водителя грузовика, который ехал из Киргизии в Москву.Водитель грузовика предъявил таможенникам документы, по которым он вез яблоки и груши. При дальнейшем осмотре автомобиля сотрудники таможни в кабине обнаружили таблетки для похудания, на которые документов у водителя не было.Всего изъяли 55 банок и 30 картонных коробок. Таблетки содержали сильнодействующее вещество сибутрамин массой 960 гр. Таблетки с этим средством имеют серьезные побочные эффекты и могут быть опасны в применении. По факту его перемещения через границу возбуждено уголовное дело. Виновному грозит до семи лет лишения свободы.