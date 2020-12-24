В Самаре продолжают проверять работу фудкортов в торговых центрах, которые - по новым правилам - должны работать только по электронному меню. Также теперь у каждого оператора фудкорта появились отдельные посадочные зоны. Новые правила действуют с 16 декабря.Так недавно проверки прошли в Куйбышевском районе, здесь с начала пандемии выявили 72 материала для составления протоколов. За нарушения штрафы составляют от 1 тысячи до 30 тысячи рублей, ИП должны будут заплатить до 100 тыс рублей.- Наша основная задача – не наказать предпринимателей, а донести, что в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе каждый работодатель и предприниматель несет ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников и посетителей, - рассказала начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства Наталья Конаныкина.