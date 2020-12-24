Депутаты самарской губернской думы предложили не штрафовать водителей не неоплату парковки. Соответствующий законопроект опубликован на сайте думы.Авторы законодательной инициативы считают, что необходимо до 1 января 2022 года приостановить действие статьи регионального закона об административных правонарушениях, которая и предусматривает наказание для автомобилистов.Авторы инициативы считают, что такая позволит жителям Самары, где планируют организовать платные парковки, сэкономить свои средства в сложных финансовых условиях во время пандемии, а также исключить риски для здоровья - при использовании личного автомобиля возможность социальных контактов значительно сокращается.Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн высказался против идеи организации платных праковок в Самаре.