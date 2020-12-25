В Самаре в будущем могут построить еще одну развязку на пересечении Московского шоссе и Авроры. Однако пока об этом проекте речи не идет. Разговор о возможном продлении Авроры зашел на заседании губдумы 22 декабря 2020 года. Депутаты обсуждали планы строительства дорог на 2021 год и далее.Депутат Михаил Матвеев на заседании напомнил о своем обращении. По его мнению перекрытие Ново-Садовой на три года приведет к тому, что город встанет в глухую пробку. По его словам, сначала нужно сделать поперечники - на 22 Партсъезда и Авроре. Вот только председатель комитета по транспорту губдумы Андрей Мурзов его поправил. По словам депутата, строительство дублеров и так предусмотрено - перекрывать основную магистраль будут только после организации движения по вспомогательным дорогам.А говорить о строительстве дороги по Авроре как о легкой альтернативе вообще не стоит:- По улице Аврора проект вообще не сформирован и не проходил экспертизу, и если что-то такое начнут делать - вроде тоннеля, как на пересечении с Ракитовским шоссе, то будет перекрыто Московское шоссе полностью, - отметил Андрей Мурзов.