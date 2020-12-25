В Волжском районе Самарской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и строительной техники. Об этом сообщили в региональной полиции.Утром в четверг \\"Лада Приора\\" на загородной дороге в районе подъезду к Оренбургу от трассы М-5 выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем ВАЗ-2104, который после удара отбросило на стоящую на обочине строительную сваебойную машину.В результате аварии оба легковых автомобиля получили сильные повреждения. Водитель и пассажир \\"Жигулей\\" с травмами были доставлены в больницу. По факту случившегося полиция проводит проверку, выясняются причины произошедшего.