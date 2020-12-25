В Самаре на Ракитовском шоссе легковой автомобиль \\"Датсун\\" врезался в тягач \\"Вольво\\". Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.Авария произошла рано утром в четверг. По данным полиции, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, машину занесло, она вылетела на встречную полосу, где врезалась в грузовик.В результате аварии пострадала 19-летняя пассажирка, которую с травмами доставили в больницу. По факту случившегося полицейские проводят проверку, устанавливают причины произошедшего.Ранее сообщалось об аварии в Волжском районе Самарской области, где легковушка врезалась в строительную технику.