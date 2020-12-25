На заседании совета директоров Акционерного общества \\"Профессиональный футбольный клуб \\"Крылья Советов\\" был избран новый председатель. Им стал Сергей Аракелов, который занимает пост председателя совета директоров крупнейшего самарского банка \\"Солидарность\\".Сергей Аракелов рассказал о предстоящих планах в новой должности. Помимо выстраивания прозрачных и эффективных методов управления бюджетом клуба, новый председатель отметил важность вопроса расходования денежных средств в клубе.- Помимо осуществления текущих финансовых операций, необходимо урегулировать имеющиеся долги, а также выявить новые источники финансирования ФК «Крылья советов». Банк «Солидарность» имеет соответствующие компетенции и обладает значительным опытом в этом вопросе, - отметил Сергей Аракелов.По мнению нового председателя совета директоров, именно эти факторы, наряду с построением эффективной структуры, являются основополагающими в спортивных успехах футбольного клуба.