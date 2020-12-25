Жительница Самары Евгения Ш. в своем микроблоге поделилась информацией о новом виде хулиганства в городе. Автомобиль девушки пострадал после расстрела из арбалета.- Друзья, в городе появился новый вид хулиганства - стрельба по машинам из арбалета. Причём профессионального оружия. Я искренне не понимаю смысла этого \\"развлечения\\". Так ведь можно и убить, - пожаловалась в соцсетях самарчанка.В комментариях под постом пользователи начали делиться своими впечатлениями и советами, как поступить пострадавшей в данном случае.- Надо в полицию идти. Во-первых, материальный ущерб, во-торых опасное деяние. Сегодня машины – завтра люди, - пишет Михаил.Некоторые пользователи, которые разбираются в данном виде оружия, усомнились, что это хулиганство, ведь карбоновая стрела на фотографии потерпевшей стоит не маленьких денег, чтобы так «расстреливаться».