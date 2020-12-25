Губернатор Самарской области провел осмотр нового офиса врача общей практики в селе Белозерки Красноярского района. Как выяснилось, в кабинете у самарского врача нет ни одного защитного костюма для защиты при контакте с больными.- Это недопустимо, костюм должен быть, - Дмитрий Азаров жестко отчитал врача районной больницы в Белозерках.Губернатор Самарской области напомнил, что в регионе уже были случаи гибели врачей от коронавируса, и как выясняется, не все родственники своевременно получают положенные выплаты.- За безопасностью своих сотрудников должны, в первую очередь, следить главные врачи. Халатность недопустима. Кто допускает такую несправедливость по отношению к своим сотрудникам, не должен занимать должность главврача, - пригрозил увольнением глава региона.Также Дмитрий Азаров предупредил министра здравоохранения о повышении контроля и принятии незамедлительных мер в случаях выявления подобных случаев.- Случилась беда, не надо ждать, когда родственники к вам придут. В первую очередь главврач должен быть заинтересован в защите своих сотрудников. А у врачей даже костюма защитного нет», - жестко отреагировал на ситуацию губернатор.