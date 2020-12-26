Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил иск в отношении самарского ракетно-космического предприятия «Прогресс» на несколько миллиардов рублей.Иск на 4,7 млрд рублей зарегистрировал Арбитражный суд Москвы. Как написал Рогозин на своей странице в Facebook, это было сделано, поскольку спутник, произведенный несколько лет назад самарским предприятием, перестал работать на орбите раньше запланированного срока его существования. Спутник был запущен в декабре 2014 года, а перестал работать в конце 2017 года.При этом Рогозин отметил, что с тех пор сменилось руководство Роскосмоса и «Прогресса», однако, в соответствии с законодательством, госкорпорация обязана отреагировать и предъявить иск производителю. В противном случае, госкомпания сама может пойти под суд, поскольку не отреагировала на допущенные ошибки и упущенные возможности.«Короче, будем разбираться в ситуации, искать выход в интересах дела и наших коллективов», - написал Рогозин.Глава Роскосмоса также обратился к гендиректору самарского предприятия Дмитрию Баранову, который сейчас работает на подготовке пуска на космодроме Куру во Французской Гвиане. «Готовьте пуск, Дмитрий Александрович! А с этим вопросом разберемся!» - написал Рогозин. Запуск ракеты-носителя «Союз» с французским разведывательным спутником запланирован на 28 декабря.Ранее Рогозин категорично высказался о включении РКЦ «Прогресс» в санкционный список США.