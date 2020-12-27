Синоптики рассказали, сколько продлится аномальный снегопад в Самаре. По данным Приволжского УГМС, сильный снег и метель по всей территории региона не прекратятся как минимум до конца дня воскресенья.- Днем в воскресенье ожидается сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах, - предупреждают синоптики.Будет ветрено – утром порывы ветра достигают 15-20 метров в секунду. При этом о морозах можно на время забыть - температура воздуха будет держать-1...-3 °C.Аномальный снегопад в Самаре продолжается уже больше 12 часов. Из-за обильных осадков весь город завалило снегом. Снег продолжит идти и в ночь на понедельник, и в первый и второй рабочие дни недели. Кроме того, ночью ударит мороз в -9… -14 градусов, а днем температура воздуха составит -5… -10°C.- В неустойчивом характере погоды повинны активные фронтальные разделы атлантического вихря, - рассказали в Приволжском УГМС. – Из-за этого по области пройдут снегопады различной интенсивности с метелями, сильным порывистым ветром. Однако после прохождения холодного атмосферного фронта осадки прекратятся, а температура воздуха вновь понизится. Это произойдет уже в начале следующей недели.