В ОГИБДД Самары озвучили данные о количестве каршеринговых автомобилей, которые ездят по самарским улицам. По данным ведомства, на данный момент автопарк машин, которые можно взять в аренду, составляет в Самаре уже более 700 машин.Стало известно также, насколько часто водители за рулем каршеринговых авто попадают в аварии. По данным ведомства, с начала 2020 года зарегистрировано 122 ДТП с участием таких машин. Причем в 70% случаев аварии произошли по вине водителей.- Чаще всего причинами дорожно-транспортных происшествий с участием каршерингоых автомобилей становилось превышение скорости, - сообщили в ведомстве. – Также водители не всегда уступали дорогу транспортным средствам, имеющим приоритет в движении.В общей сложности с начала года правоохранители выявили 203 нарушения ПДД со стороны водителей каршеринговых машин. Среди нарушений – управление машиной без прав, непристегнутый ремень безопасности, отказ от медосвидетельствования и другие нарушения.