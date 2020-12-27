Стало известно, почему бюджет Самарской области недополучил около 15 миллиардов рублей доходов в 2020 году.Как стало известно, главной причиной потерь бюджета стала пандемия коронавируса и общие сложные явления в экономике. В результате введения режима самоизоляции и других макроэкономических факторов доходы бюджета оказались меньше, чем планировалось.Принятый в декабре бюджет Самарской области на 2021 год учитывает все имеющиеся коронавирусные риски и сверстан с дефицитом. Тем не менее, более 65% средств областной казны традиционно направлена на социальные нужды, а все соцвыплаты и меры соцподдержки на 2021 год сохранены.