Рано утром 27 декабря под Самарой произошло трагическое ДТП. Авария произошла в шесть часов утра на 85-м километре дороги Николаевка-Черновский- Белозерки во время снегопада.Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, 25 летний самарец за рулем «Лада Гранты2 ехал в сторону Кировского моста, и в какой-то момент выехал на встречную полосу. На этом участке дороги обгон был разрешен, однако водитель не заметил мчащуюся навстречу «Газель» с хлебом.К сожалению, предотвратить трагедию не удалось – автомобили столкнулись на полной скорости. В результате «Газель» съехала в кювет, а у вазовской лекгковушки оказалась смята вся передняя часть.- В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Гранта» скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, а его 24-летний пассажир с тяжелыми травмами доставлен в больницу, - рассказали в полиции. - Водитель газели не пострадал.