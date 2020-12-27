На трассе Ульяновск-Самара ночью на 27 декабря, в метель сломался автобус с самарскими номерами. ЧП произошло в Чердаклинском районе. На борту в этот момент находилось 27 пассажиров. Среди тех, кто оказался заперт в снежном плену, оказалось и 15 детей.- Сигнал оперативному дежурному поступил в 2.47 ночи, - рассказали в ГУ МЧС по Ульяновской области. - На место оперативно выехали представители администрации Чердаклинского района, экипаж ГИБДД, пожарно-спасательный гарнизон.К счастью, ситуацию удалось оперативно разрешить. Всего через полчаса 15 детей и двое сопровождающих пересели в рейсовый автобус Ульяновск-Самара.- Оставшиеся 10 взрослых нашли приют в пункте временного размещения «Медведев» в поселке Чердаклы, - пояснили в МЧС.