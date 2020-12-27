В субботу в шесть часов утра в Самаре произошло ДТП, в котором пострадало четыре человека. Авария произошла на ул.Авроры. Автомобиль ВАЗ-217030 ехал со стороны ул. Антонова-Овсеенко в направлении ул. Гагарина. На перекрестке с ул.Дыбенко 22-летний водитель попытался повернуть налево на разрешающий сигнал светофора, но не уступил дорогу встречной KIA Seed.- После удара об иномарку ВАЗ налетел на припаркованный слева по ходу своего движения автомобиль Газ-3207, - рассказали в ГУ МВД Самарской области. Автомобиль в этот момент стоял пустой.В результате пострадавших оказалось четверо – 22-летний водитель ВАЗа, его брат-близнец-который сидел на переднем сидении. У братьев оказались повреждения головы. Также медицинская помощь понадобилась 24-летнему водителю иномарки и еще одному пассажиру отечественной легковушки.