Мэрия Самары обратилась к городским автомобилистам с призывом не оставлять припаркованные вдоль дорог автомобили. Это связано с уборкой улиц от снега после аномального снегопада 26-27 декабря.- Основной объем работ по уборке снега будет выполняться в ночную смену, - пояснили в мэрии. - Важно, чтобы к утру понедельника горожане смогли беспрепятственно добраться до работы. Все коммунальные службы города нацелены на выход максимально необходимого количества спецмашин и рабочих. А припаркованный вдоль автодорог транспорт не позволяет обеспечить эффективную обработку и расчистку проезжей части. Просим по возможности не оставлять автотранспорт на обочинах.Глава Самары Елена Лапушкина заверила, что чиновники проверяют качество уборки улиц и дворов. В первую очередь в городе чистят подъезды к медицинским учреждениям и станциям Скорой помощи, участкам с маршрутами движения общественного транспорта, остановочным площадкам, тротуарам. Внутри кварталов и во дворах снег убирают силами районных администраций, МБУ, УК, ТСЖ, ЖСК.