27 декабря в Волге под Самарой утонул рыбак. Несчастный случай произошел в районе железнодорожного моста в Приволжском районе. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.- Сигнал поступил от очевидцев. В 09.15 на осмотр места происшествия был направлен Поисково-спасательный отряд Октябрьска, - рассказали в ПСС.Прибыв на место, спасатели обнаружили следы, которые обрывались около промоины. В воде плавала шапка пропавшего.- Скорее всего, мужчина в темное сбился с дороги и попал в промоину, - предположили спасатели.На место ЧП вызвали водолазов. Они завершили поиски в 14.30 – глубина реки в этом месте составила 2,5 – 3 метра. В результате рыбака подняли на поверхность, доставили на правый берег Волги и передали полиции.В общей сложности в поисково-спасательных работах задействовано 8 спасателей и два аварийно-спасательных автомобиля.