Расчищенные после аномального снегопада самарские дороги оценил Дед Мороз. Главный зимний волшебник рассказал журналистам, как добирался до праздничной елки по заснеженному городу, чтобы привезти подарки детишкам. На опубликованной в соцсетях видеозаписи его попросили прокомментировать качество расчистки дорог в городе.- Большое спасибо коммунальщикам за расчищенные дороги! – похвалил службы благоустройства Дед Мороз.Правда, признался – его волшебные сани без сугробов не поедут, им нужен снег.- Но пешком по почищенному дедушке старенькому гораздо легче ходить! – заверил Дед Мороз.А как вы оцениваете качество работы коммунальщиков по расчистке дорог?Обсудим в комментариях