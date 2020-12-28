Самые талантливые ученики школы №7 в Крутых Ключах в Самаре получили подарки. Председатель совета директоров корпорации \\"Кошелев\\" Владимир Кошелев вручил детям планшеты для дистанционного обучения.В школе отметили шестерых учеников, которые были призерами региональных и всероссийских ученических олимпиад, а также активно участвовали в творческих конкурсах и фестивалях школы.Сейчас старшеклассники находятся на удаленном обучении, поэтому планшеты стали актуальным подарком. Они помогут детям учиться на \\"отлично\\" и продолжать добиваться успехов в различных конкурсах, отстаивая честь школы и города.