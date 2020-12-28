По данным ГУ МЧС по Самарской области, около 4 часов дня поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Карбышева, 77. По прибытию было установлено, что в квартире горят домашние вещи на площади 2 квадратных метра.- Во время ликвидации возгорания, в квартире был обнаружен труп мужчины 1968 года рождения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.Пожар удалось ликвидировать спустя 30 минут после вызова. Для тушения было привлечено 12 человек личного состава и 4 единицы спецтехники.