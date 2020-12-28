В Самарской области названы районы с самой высокой заболеваемостью коронавирусом на 100 тысяч населения. В числе антилидеров Большечерниговский, Пестравский и Большеглушицкий районы. Именно в них буквально в последние дни уже сменились главы. Теперь губернатор Дмитрий Азаров пообещал посмотреть и на работу руководителя Богатовского района.Отметим, что это не значит, что цифры по заболеваемости в этих районах самые большие в абсолютном выражении. Просто относительно численности населения заболевших слишком много. Глава губернии сделал вывод, что в этих муниципалитетах власти недостаточно внимательно относятся к ответственности за здоровье людей, плохо проходит профилактическая работа, мало контроля за работой магазинов, кафе и других организаций.- После праздников служебную записку с анализом о деятельности местной власти в муниципалитете мне на стол, - отметил губернатор.Напомним, что всего в регионе заболели с начала пандемии 30485 человек. Умерли 566.